SOLBIATE ARNO – La Varesina calcio di Venegono Superiore conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D superando 3-2 in trasferta il Milan Futuro. Ieri la squadra, sempre costretta a inseguire, ha saputo reagire con carattere: sotto nel primo tempo per la rete di Castiello e di nuovo a inizio ripresa per il gol di Magrassi, le Fenici hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Testa, Costantino e Vaz.

Una vittoria che dà fiducia in vista della prossima trasferta di campionato sul campo della Castellanzese.

Milan Futuro-Varesina 2-3

MILAN FUTURO: Bouyer, Cappelletti (18’ st Mercogliano), Minotti, Zukic, Borsani, Geroli, Hodzic, Branca (33’ st Domnitei), Ossola (33’ st Ibrahimovic), Magrassi, Castiello (18’ st Sia). A disposizione Bianchi, Karaca, Butu, Sala, Eletu. All. Oddo.

VARESINA: Maddalon, Grieco, Pirola, Cavalli, Ornaghi (1’ st Vaz), Andreoli (12’ st Chiesa), Valisena, Testa, Larhrib (1’ st Camarlinghi), Franzoni (22’ st Rosa), Costantino (47’ st Guri). A disposizione Bovi, Miconi, Tassani, Baud Banaga. All. Gheller.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Marcatori: 15’ pt Castiello (M), 42’ pt Testa (V), 9’ st Magrassi (M), 14’ st Costantino (V), 22’ st Vaz (V).

