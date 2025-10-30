Città

SARONNO – L’odore acre si avverte già all’altezza di via Piave e si fa sempre più intenso tra via Dante, viale Lombardia e la zona della Colombara. È una miscela pungente, a tratti di plastica bruciata o di materiale in decomposizione, che costringe a chiudere le finestre e rende impossibile anche una semplice passeggiata serale. “L’aria è irrespirabile e qui vivono tanti bambini”, denunciano i residenti, sempre più esasperati.

Il problema dei cattivi odori nella zona sud di Saronno è diventato una vera emergenza. Nelle ultime settimane le segnalazioni si sono moltiplicate, ma la questione va avanti da anni. Le prime lamentele risalgono al 2018 e nel tempo si sono trasformate in un coro di proteste: nel 2022 erano state raccolte oltre duemila firme per chiedere un intervento risolutivo.

Le zone più colpite sono quelle vicine al confine con Caronno Pertusella, dove si concentrano anche diversi impianti industriali. In molti collegano il fenomeno proprio alla presenza di aziende che trattano rifiuti speciali. Nonostante i ripetuti appelli, i sopralluoghi e le analisi effettuate da Arpa e Ats Insubria su sollecitazione dei Comuni di Saronno e Caronno Pertusella, non è ancora arrivata una risposta definitiva.

Intanto, la vita quotidiana è diventata un disagio costante: stare all’aperto è impossibile, finestre sempre chiuse, scuole e parchi che devono fare i conti con l’odore nauseante. Le famiglie chiedono verifiche urgenti e trasparenza sui risultati dei monitoraggi.

“Non vogliamo convivere con la puzza – scrivono i cittadini in una nuova segnalazione – vogliamo solo respirare aria pulita”. Una richiesta semplice, ma che oggi suona come un grido d’allarme per l’intera città.

