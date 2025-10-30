Città

SARONNO – Martedì 4 novembre, alle 11.15, il Comune di Saronno inaugurerà ufficialmente il Parco dell’ex Seminario, con ingresso da via Varese, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità civili e militari.

Il nuovo parco rappresenta un importante tassello nel percorso di rigenerazione urbana della città. L’area è stata infatti oggetto di un intervento di riqualificazione avviato dalla precedente Amministrazione e finanziato con fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). L’attuale Giunta, guidata dalla sindaca Ilaria Pagani, ha scelto di completare e aprire lo spazio alla cittadinanza, restituendo un luogo verde, sicuro e accessibile alla fruizione quotidiana.

Il Parco dell’ex Seminario ospita una zona giochi progettata con grande attenzione a sicurezza e inclusività, per permettere a bambine, bambini, famiglie e persone con esigenze diverse di vivere momenti di svago in tranquillità. All’interno è presente anche un’arena all’aperto, pensata per accogliere eventi culturali e occasioni di socialità.

L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando a un progetto di valorizzazione e gestione che preveda, accanto alle iniziative promosse dal Comune, anche la possibilità di ospitare proposte di soggetti privati, sempre nel rispetto delle regole e del contesto urbano.

“L’apertura del Parco dell’ex Seminario – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – è un atto dovuto nei confronti della città: prendiamo in consegna un percorso progettuale e lo traduciamo in un luogo accessibile, ordinato e fruibile. Stiamo lavorando per definire modalità di gestione che ne favoriscano l’utilizzo in modo equilibrato e sostenibile”.

