VARESE – L’altro giorno in aula del Consiglio regionale a Milano “abbiamo avuto l’onore di dialogare con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme”. Così il consigleire regionale de Varesotto, Samuele Astuti, ricorda questo momento di confronto.

Il cardinale ha ricordato gli ospedali, le scuole e le infrastrutture cancellate in questi due anni di conflitto, e ha richiamato tutti alla responsabilità davanti ai bisogni primari mancanti: non solo cibo, ma anche medicine, pannolini per i bambini, assorbenti per le donne. Esempi durissimi, che parlano da soli della devastazione di quei luoghi e arrivano dritti alle nostre coscienze. Con un forte messaggio di speranza attiva, ha indicato la via: serve un coordinamento tra tutte le forze chiamate a ricostruire, per ridare dignità e futuro a un popolo a cui troppo è stato tolto. Ognuno faccia la sua parte”.