GERENZANO – Nei prossimi giorni prenderanno il via importanti interventi di miglioramento del bosco all’interno del Parco degli Aironi di Gerenzano, nell’ambito delle attività promosse dal Plis, Parco dei Mughetti per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi del territorio.

I lavori prevedono un taglio selettivo delle piante morte o deperienti, in particolare di robinia e di alcune specie esotiche come ciliegio tardivo e ailanto, al fine di favorire la crescita della vegetazione autoctona e migliorare la salute complessiva del bosco.

In seguito, sarà effettuata la messa a dimora di circa 3.000 piantine forestali appartenenti a specie locali, che verranno poi seguite e mantenute per un periodo di cinque anni. Nell’area di intervento saranno inoltre lasciate cataste di legno morto, utili come habitat per la fauna, e verranno creati nuclei di flora nemorale per favorire la diffusione di specie tipiche come mughetto, anemone dei boschi e pervinca. Il progetto, validato dall’Ufficio Foreste di Regione Lombardia, sarà realizzato a cura della società Georisorse srl come compensazione ambientale per la trasformazione di un’area boscata, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 31/2008.

Il primo lotto di lavori interesserà una zona non accessibile al pubblico, per cui la fruibilità del Parco non subirà limitazioni. Intanto, nel pomeriggio di oggi, i volontari del Parco dei Mughetti hanno provveduto a segnalare le piante con cavità utilizzate dai picidi, per garantirne la conservazione: queste cavità, infatti, rappresentano importanti rifugi per diverse specie animali, tra cui pipistrelli, ghiri, scoiattoli e uccelli nidificanti.

L’intervento rientra nel percorso di gestione sostenibile del Parco e conferma l’impegno dell’amministrazione e del Plis per la tutela della biodiversità locale.

