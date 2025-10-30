Halloween a Saronno, concorso maschera più spaventosa e merenda con centro Tam Tam e il Gabbiano
30 Ottobre 2025
SARONNO – Festeggiamenti in maschera, golosità e magia: la serata di Halloween si prospetta carica di divertimento al centro di aggregazione giovanile Tam Tam di via Avogadro 11. L’iniziativa, che vede la collaborazione de Il Gabbiano Odv, è stata calendarizzata per il pomeriggio del 31 ottobre.
La manifestazione si svolgerà nella sede del Tam Tam, situata in via Avogadro 11, con accesso previsto in un arco temporale di due ore, specificatamente dalle 17 alle 19.
Per quanto riguarda il programma, sono previste alcune attività di intrattenimento tipiche per la celebrazione di Halloween: truccabimbi, uno spettacolo di magia, la sfilata delle maschere e l’assegnazione di un riconoscimento per il concorso della maschera più spaventosa. Non mancherà una golosa merenda.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09