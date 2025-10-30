Cogliate

COGLIATE – Cogliate si colora con zucche e travestimenti per la serata più spaventosa dell’anno: la sesta edizione di Hallowest Cogliate si svolgerà venerdì 31 ottobre in piazza Giovanni XXIII, dalle 18 alle 24. L’evento propone un’offerta di intrattenimento e ristorazione, a cui tutti i bambini sono invitati a partecipare con maschera e costume.

L’area di street food offrirà diverse opzioni culinarie. Saranno disponibili specialità quali arrosticini, salamella, polpette al sugo, baccalà a cura di Dervì, pizza, arancini, hamburger e hot-dog. Sarà inoltre presente cucina siciliana, pesce, caldarroste, pinse e crêpes, dolci e frittelle, e risotto. Saranno disponibili bevande a cura di Gsd, un aperitivo tematico, dolcetti a cura del comitato Maria Letizia Verga e frittelle a cura di Bamboo Garden.

Il programma di animazione prevede musica e intrattenimento con Dj Funky, uno spettacolo di magia con il Mago Dudy e uno spettacolo di fuoco, il Fire Show, a cura di Luna Ridens. È prevista un’esibizione danzante con flash mob a cura del team Diamante. Saranno allestiti un set fotografico e diverse attività per i bambini, inclusi truccabimbi e laboratori curati dalla Biblioteca Comunale. L’area includerà anche decorazioni a tema, giochi e intrattenimenti per bambini. Sarà presente un’area giochi con gonfiabili e giostre a cura di Luna park Busnelli.

La serata si concluderà con la grande parata di Halloween. È previsto un percorso di Hallowest con partenza dal Parco di via De Gasperi. Il percorso sarà accessibile dalle 18 alle 22. Necessaria la prenotazione del ticket di ingresso, che può essere effettuata sul sito ufficiale www.hallowest.it.

