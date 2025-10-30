Ieri su ilS Ieri su ilSaronno: emergenza parcheggi, furto con raggiro e dolore per la scomparsa della ginecologa Molinari
30 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 29 ottobre, l’emergenza parcheggi a Saronno ha catalizzato l’attenzione, insieme al furto con raggiro avvenuto a Gerenzano. Commozione in città per la scomparsa della dottoressa Mariantonietta Molinari, mentre resta grave il 32enne accoltellato a Turate. In evidenza anche il debutto su Amazon Prime di un nuovo film girato a Saronno.
Profonda commozione a Saronno per la morte della ginecologa Mariantonietta Molinari, figura stimata e molto amata dalla comunità cittadina e ospedaliera.
Cordoglio anche a Saronno per la scomparsa della ginecologa Mariantonietta Molinari
Rimane in condizioni gravi Alessandro Mason, il 32enne accoltellato dall’ex compagno della fidanzata; l’aggressione è avvenuta a seguito di un violento alterco.
Resta grave Alessandro Mason, 32enne di Turate accoltellato dall’ex della fidanzata
Disagi e proteste a Saronno per l’emergenza parcheggi: dopo il martedì nero in via San Giuseppe, i dipendenti comunali hanno lanciato una petizione per chiedere soluzioni concrete.
Emergenza parcheggi, dal martedì nero in via San Giuseppe alla petizione dei dipendenti comunali
È disponibile su Amazon Prime “Vi possiamo salvare 2”, sequel del film girato interamente a Saronno da un team locale, tra thriller e riflessioni ambientali.
Nuovo film “made in Saronno” su Amazon Prime: è arrivato Vi possiamo salvare 2
A Gerenzano un uomo è stato derubato del borsello mentre stava sistemando la spesa in auto; il ladro è fuggito approfittando di un attimo di distrazione.
Gerenzano, mette la spesa in macchina e… gli rubano il borsello
