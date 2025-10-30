Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 29 ottobre, l’emergenza parcheggi a Saronno ha catalizzato l’attenzione, insieme al furto con raggiro avvenuto a Gerenzano. Commozione in città per la scomparsa della dottoressa Mariantonietta Molinari, mentre resta grave il 32enne accoltellato a Turate. In evidenza anche il debutto su Amazon Prime di un nuovo film girato a Saronno.

Profonda commozione a Saronno per la morte della ginecologa Mariantonietta Molinari, figura stimata e molto amata dalla comunità cittadina e ospedaliera.

Rimane in condizioni gravi Alessandro Mason, il 32enne accoltellato dall’ex compagno della fidanzata; l’aggressione è avvenuta a seguito di un violento alterco.

Disagi e proteste a Saronno per l’emergenza parcheggi: dopo il martedì nero in via San Giuseppe, i dipendenti comunali hanno lanciato una petizione per chiedere soluzioni concrete.

È disponibile su Amazon Prime “Vi possiamo salvare 2”, sequel del film girato interamente a Saronno da un team locale, tra thriller e riflessioni ambientali.

A Gerenzano un uomo è stato derubato del borsello mentre stava sistemando la spesa in auto; il ladro è fuggito approfittando di un attimo di distrazione.

