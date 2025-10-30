Altre news

SARONNO – Giovedì 30 ottobre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, con possibili schiarite solo nelle ore centrali. Le temperature si manterranno su valori autunnali, con massime intorno ai 17°C e minime prossime agli 11°C. Non sono previsti fenomeni significativi come piogge o temporali, ma la copertura nuvolosa potrebbe persistere per gran parte della giornata, rendendo l’atmosfera grigia e più umida del solito.

I venti saranno deboli e proverranno principalmente da nord-est, senza particolari raffiche. L’umidità sarà piuttosto elevata, ma non tale da causare nebbie diffuse nelle prime ore del mattino.

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, il quadro meteorologico sarà simile: cielo coperto o molto nuvoloso su gran parte della regione, con temperature stazionarie e assenza di precipitazioni rilevanti. Localmente, nell’area del Pavese e del Milanese, si potrebbero verificare deboli pioviggini nelle ore serali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09