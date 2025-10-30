Città

SARONNO – “Ben venga ogni contributo sulla sicurezza, non conta il colore politico”. Con queste parole la sindaca Ilaria Pagani ha voluto rispondere al gruppo Saronno civica, che nei giorni scorsi ha consegnato al Comune un proprio piano dedicato al tema sicurezza.

“Certo lo valuterò attentamente – ha dichiarato Pagani – così come non cadono nel vuoto le segnalazioni, le proposte e le idee che sono arrivate anche da altre forze politiche di minoranza. Nessuno ha la bacchetta magica su un argomento tanto importante: affrontarlo nel modo migliore va ben oltre le differenze partitiche, perché riguarda tutti noi come saronnesi. Ogni contributo è senz’altro gradito”.

Nel merito del piano proposto da Saronno civica, la sindaca ha sottolineato che “su diversi punti in realtà già ci siamo, perché coincidono con le nostre priorità”. Tra gli esempi citati, la presenza fissa della polizia ferroviaria in stazione, l’ampliamento della videosorveglianza e il rafforzamento dell’organico della polizia locale, con l’obiettivo di estendere la presenza serale degli agenti.

E continua: “Il potenziamento della videosorveglianza, già previsto, ed il completamento dell’organico della polizia locale e l’estensione della presenza serale, obiettivi che stiamo perseguendo, concretamente. Non parliamo poi di incrementare l’attrattività di Saronno anche in chiave-sicurezza, ovviamente va fatto”.

Limitatamente all’attività svolta nei primi dieci mesi dell’anno dalla polizia locale il sindaca sottolinea come si sia registrato il sequestro di 300 grammi di droga di vario genere, 30 denunciati a piede libero per reati differenti, un arresto. Sono stati invece 29 i daspo urbani emesse in città.

