Cronaca

TRADATE – Hanno tra i 14 e i 16 anni i cinque ragazzi accusati di aver aggredito e rapinato, lo scorso 14 settembre, un 18enne di Somma Lombardo alla stazione ferroviaria di Locate Varesino. Le indagini dei carabinieri di Mozzate, coordinate dalla Compagnia di Cantù, hanno portato all’emissione di misure cautelari: tre minori sono stati collocati in comunità e due sedicenni posti ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata accerchiata, spinta a terra e colpita con calci e pugni dal gruppo, che gli aveva poi strappato una catenina d’oro e rubato le cuffie wireless, per un valore di circa 400 euro. Il giovane aveva riportato lesioni guaribili in cinque giorni.

L’attività investigativa, basata su testimonianze e immagini della videosorveglianza comunale e ferroviaria, ha consentito di identificare i presunti responsabili: un 15enne e due 16enni di Mozzate, un 14enne di Locate Varesino e un 16enne di Tradate. Per tutti l’accusa è di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

30102025