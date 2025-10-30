Città

SARONNO – È stato pubblicato l’avviso per il contributo regionale di solidarietà 2025, destinato ai nuclei familiari assegnatari di alloggi dei servizi abitativi pubblici (Sap) del comune di Saronno che si trovano in comprovate difficoltà economiche. L’obiettivo è sostenere le famiglie più fragili nel mantenimento della propria abitazione.

Potranno presentare domanda gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale che, alla data di apertura dei termini, rispettino i requisiti previsti dalla normativa regionale. In particolare, è necessario rientrare nell’area della protezione, dell’accesso o della permanenza ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 27/2009, risultare residenti da almeno 24 mesi nell’alloggio assegnato e possedere un Isee 2025 inferiore a 9.360 euro.

Sono esclusi coloro che hanno ricevuto provvedimenti di decadenza o sanzioni previste dal regolamento regionale 4/2017, mentre è richiesto il rispetto della soglia patrimoniale definita per l’accesso ai servizi abitativi pubblici.

Le domande potranno essere presentate fino a venerdì 5 dicembre 2025. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Saronno e nel modulo allegato all’avviso.

