Cronaca

SARONNO – Saranno i rilievi della polizia locale a chiarire le cause del ribaltamento avvenuto oggi, giovedì 30 ottobre, in via Giosuè Carducci. L’incidente si è verificato poco dopo le 7.30 e ha coinvolto una donna di 33 anni, rimasta ferita in modo lieve.

Secondo le prime informazioni, la conducente della Renault Captur stava percorrendo la stretta via residenziale quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo urtando alcune vetture parcheggiate e finendo su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la Croce rossa di Saronno e i carabinieri della compagnia di Saronno. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo incidentato. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

