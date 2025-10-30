Cronaca

SARONNO – Controlli a tappeto questa mattina alla stazione ferroviaria di Saronno, dove una quindicina di operatori della sicurezza di Trenord, affiancati da polizia ferroviaria e carabinieri, hanno effettuato verifiche su biglietti e abbonamenti sia sulle banchine che a bordo dei treni, con estensione dei controlli anche ad altre fermate lungo la linea Saronno–Malpensa.

L’intervento, piuttosto imponente per numero di agenti coinvolti, ha riscosso il consenso di molti pendolari, soddisfatti della presenza rafforzata delle forze dell’ordine in una delle stazioni più frequentate della Lombardia, attraversata ogni giorno da circa 30.000 persone.

Il nodo ferroviario di Saronno, infatti, è tra i più importanti della regione: secondo i dati aggiornati a giugno 2023, 507 treni transitano quotidianamente nello scalo cittadino, che si colloca al terzo posto in Lombardia per numero di convogli e al settimo per affluenza complessiva di passeggeri.

Un flusso così intenso giustifica la costante attenzione delle autorità, che proseguono i controlli periodici a tutela della sicurezza dei viaggiatori e per contrastare episodi di microcriminalità segnalati negli ultimi anni nelle aree circostanti.

