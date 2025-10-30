Sport

SARONNO / EMPOLI – Seconda giornata della serie A del campionato italiano di tchoukball e prima trasferta stagionale per le due formazioni saronnesi della massima serie, i Saronno Castor e i Saronno Pollux. Dopo l’avvio della stagione sportiva il 5 ottobre (non giocata da Saronno in quanto turno di riposo) è arrivata la prima prova per le due squadre saronnesi, che ad Empoli hanno affrontato sia i padroni di casa (Empoli White Wallers) sia il derby.

La prima partita della giornata ha visto come protagonisti gli Empoli White Wallers e i Saronno Pollux, che si sono sfidati in un match tesissimo fino all’ultimo minuto. Pena un avvio faticoso dei saronnesi, che hanno concesso alla fine del primo tempo un parziale di +8 a favore degli empolesi, la partita è risultata in salita e si è conclusa con il punteggio finale di 43 – 41 a favore di Empoli. Positiva, tuttavia, la reazione grintosa dei Saronno Pollux che sono riusciti a tenere aperto il match, sfiorando la rimonta nei minuti finali del terzo tempo: uno spirito battagliero da cui ripartire per le prossime gare.

Giornata più semplice, invece, per i blasonati Saronno Castor, che hanno schierato ad Empoli una formazione composta da giocatori esperti, giovani di talento e nuovi promettenti innesti. Già dalla prima frazione di gara i Castor hanno imposto alla squadra empolese il proprio gioco, esprimendo buone azioni sia offensive sia difensive, conquistando infine i primi 2 punti del proprio campionato affermandosi con il punteggio di 41 – 62.

In chiusura della giornata il derby Saronno Castor – Saronno Pollux, vinto dai primi per 62 – 28, che ha portato a 4 il totale dei punti conquistati dai Castor. Ancora a 0 punti, invece, i Saronno Pollux.

Di seguito i punteggi della giornata:

Empoli White Wallers 43 – 41 Saronno Pollux

Empoli White Wallers 41 – 62 Saronno Castor

Saronno Castor 62 – 28 Saronno Pollux

