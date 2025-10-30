iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Nuovo passo avanti sul fronte della sicurezza e della vivibilità nell’area della stazione ferroviaria di Venegono Superiore, sulla linea Saronno-Varese. Nella mattinata di ieri, c’era anche il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, si è svolto un sopralluogo tecnico con i referenti di Ferrovienord, in attuazione di quanto stabilito durante la riunione di coordinamento delle forze di polizia tenutasi in Prefettura a Varese il 21 ottobre scorso, dedicata alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica nelle stazioni del territorio.

L’incontro aveva come obiettivo la valutazione operativa di due interventi principali:

la chiusura notturna del sottopasso ferroviario , misura richiesta per prevenire situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini nelle ore serali;

la sistemazione delle aree verdi lungo il parcheggio di via privata Meucci, lavori che prenderanno avvio già nei prossimi giorni e che rientrano nel piano di manutenzione e riqualificazione dell’area circostante la stazione.

Il sopralluogo rappresenta un nuovo passo concreto nella collaborazione tra amministrazione comunale, Ferrovienord, forze dell’ordine e istituzioni provinciali, impegnate in un percorso condiviso per migliorare la qualità degli spazi pubblici e la percezione di sicurezza dei residenti e dei pendolari.

“Ringraziamo tutti gli enti coinvolti per la disponibilità e l’impegno costante – commentano dal Comune – la sicurezza passa anche da interventi mirati di manutenzione, controllo e attenzione al territorio”.

(foto: un momento del sopralluogo)

