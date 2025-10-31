Comasco

SARONNO/SARONNESE – Nel fine settimana di Halloween e Ognissanti, tra Saronno e i comuni vicini non mancano appuntamenti per grandi e piccoli: feste in maschera, mostre, iniziative culturali e visite guidate animeranno borghi e centri storici.

Venerdì 31 ottobre

SOLARO – Dalle 17 alle 19, all’Extrachiosco di Parco Vita in via Borromeo, Happy Halloween: letture spaventose e laboratori da brivido. Informazioni al numero 3486281216.

SARONNO – Dalle 16.30 alle 18, per le vie del centro, Halloween con il coro Kalipé: giochi e truccabimbi. Informazioni al numero 3479263691.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 18.30, nel centro storico del paese, torna la nuova edizione di Hallowest: street food, musica, giostre, spettacoli e un percorso mostruoso per tutti. Informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

ROVELLO PORRO – Dalle 18.30 alle 21, nell’area feste di via Bernardino Luini, l’associazione Genitori in Gioco, in collaborazione con A.V.E. e Pro Loco e con il patrocinio del Comune, propone l’evento Halloween – Passeggiata da paura. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 1° novembre

GERENZANO – Dalle 10 alle 18.30, nel Palazzetto dello Sport di via Inglesina 37, esposizione internazionale felina. La manifestazione si concluderà domenica 2 novembre.

SARONNO – Inaugurazione alle 10, nella Sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario 2, della mostra documentale Il ritorno alla libertà: un percorso che ricorda gli internati militari saronnesi durante la Seconda guerra mondiale. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

Domenica 2 novembre

CISLAGO – Alle 16 proseguono le visite guidate alla chiesa di Santa Maria della Neve. Info su www.parrocchiadicislago.it/home.