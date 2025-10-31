Calcio

SARONNO – Serata di festa e divertimento per i piccoli calciatori del settore giovanile del Fbc Saronno, che si sono ritrovati al centro sportivo di via Sampietro per un appuntamento speciale in vista di Halloween. L’iniziativa, pensata e coordinata dal direttore della preagonistica Filippo Raccuglia, ha coinvolto bambini, allenatori e famiglie in un clima di allegria, con travestimenti, giochi e addobbi a tema. L’area del centro sportivo è stata decorata per l’occasione con luci, zucche e scenografie “da brivido”, offrendo ai più piccoli un momento di condivisione e spensieratezza fuori dal campo.

L’evento ha rappresentato anche un’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza alla società biancoceleste, che continua a puntare sull’attività giovanile come cuore del proprio progetto sportivo.

