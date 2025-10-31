Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sala mensa addobbata con zucche, ragnatele, fantasmi, scheletri e mostriciattoli vari e invasa da suoni inquietanti e rumori raggelanti. Così Sodexo, azienda che gestisce il servizio mensa alla scuola primaria, ha preparato una “spaventosa” sorpresa mercoledì agli alunni che usufruiscono del pasto a scuola per celebrare l’avvicinarsi dell’appuntamento di Halloween, il prossimo 31 ottobre.

Per l’occasione è stato preparato anche un menù speciale che proponeva farfalle in crema di zucca e salsiccia, pepite di pollo, patate smile con ketchup e dolce a sorpresa. Insomma, un allestimento perfetto per prepararsi al meglio in vista della notte più spaventosa (ma anche più divertente) dell’anno. La sorpresa è stata accolta con entusiasmo dai bambini all’arrivo in mensa.

L’appuntamento con il pasto si è così trasformato in un momento particolarmente divertente grazie alla creatività e alla disponibilità della società di ristorazione.

“Un’iniziativa semplice ma davvero apprezzata dai bambini, che ha reso speciale un momento quotidiano come il pranzo a scuola” commenta l’assessora all’Istruzione Francesca Sulis. “Ringrazio Sodexo e tutto il personale scolastico che ogni giorno si impegna per garantire un servizio di qualità, capace anche di portare un po’ di festa tra i più piccoli”.

