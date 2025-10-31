Cronaca

CESANO MADERNO – Proseguono con costanza le attività di controllo del territorio da parte della polizia locale di Cesano Maderno, impegnata nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni gli agenti, supportati dall’unità cinofila antidroga, hanno eseguito una serie di interventi che hanno portato a sequestri e sanzioni.

Nel corso di un’operazione condotta in un parco del centro cittadino, dove erano stati segnalati episodi di spaccio, gli agenti hanno identificato quattro persone – due maggiorenni e due minorenni – e sequestrato 3,20 grammi di hashish. Un secondo intervento è stato effettuato nel pomeriggio dell’altro giorno nelle aree intorno alle scuole del centro, dove è stato fermato un ragazzo di 25 anni trovato in possesso di quasi 5 grammi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sequestrata e il giovane è stato accompagnato al comando per le procedure di rito. Nei suoi confronti sono state applicate le sanzioni previste dall’articolo 75 del Testo Unico sugli stupefacenti e dall’articolo 6 del Regolamento di polizia urbana, incluso un ordine di allontanamento.

L’amministrazione comunale ha sottolineato che la polizia locale continuerà a presidiare le aree sensibili e i luoghi di aggregazione, con particolare attenzione ai parchi e alle zone frequentate da studenti, per garantire sicurezza e legalità in tutta la città.

(foto: unità cinofila in azione con la polizia locale a Cesano Maderno)

