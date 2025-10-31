Città

SARONNO – Brutta avventura sabato pomeriggio per Charlie, un cane di 14 anni, che si è smarrito nei pressi dell’Esselunga dopo essere sfuggito al controllo dei suoi proprietari. Per ore si sono susseguite le ricerche, con grande apprensione da parte della famiglia.

La svolta è arrivata grazie a due volontarie dell’Enpa di Saronno, Monica e Nadia, che, di ritorno da una colonia felina, hanno notato l’animale nei pressi della statale Varesina. Con pazienza e attenzione sono riuscite a bloccarlo e a metterlo in sicurezza in un prato, evitando che si avvicinasse al traffico.

Una volta recuperato, Charlie è stato accompagnato al comando della polizia locale, dove la lettura del microchip ha permesso di rintracciare i proprietari tramite l’Ats. Grazie all’intervento tempestivo delle due volontarie, il cane è tornato a casa sano e salvo.

