SARONNO – “Si terranno nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre, alcune iniziative per la giornata di Halloween, che ormai da diversi anni è diventata un appuntamento significativo del calendario. Si tratta di appuntamenti rivolti soprattutto alle famiglie con bambini, che potranno così passare il pomeriggio dedicandolo al divertimento dei più piccoli”

Inizia così la nota della lista civica Tu@Saronno che parla dell’ultima iniziativa comunale.

“E’ la prima volta che l’Amministrazione nella nostra città organizza direttamente eventi in questa occasione. Dalle 16 partirà una caccia al tesoro in Villa Gianetti, mentre alle 17 ci sarà un momento di magia e scherzi in piazza Amendola aperto a tutti. Anche il Duc ha organizzato diversi eventi a partire dalle 16.30 in centro, e dalle 20.45 la Villa Gianetti aprirà anche ai più grandi per visite guidate con il fantasma di Giuditta Pasta. Tutte le informazioni si possono trovare sui canali social del Comune di Saronno e dei soggetti organizzatori”.

C’è una lettura politica: “C’è, in questo contesto, un punto politico importante, ovvero l’apertura dello sguardo verso un pubblico più ampio quando si parla di eventi organizzati dall’Amministrazione. Pur nel solco ormai profondo di appuntamenti storici nella nostra città, oggi si vuole portare l’attenzione anche verso categorie che nel passato – anche recente – non hanno avuto grandi attenzioni, come giovani e famiglie, andando in discontinuità con il passato. È una visione sull’ambito culturale più ampia, che sta portando e porterà l’Amministrazione a organizzare eventi in grado di attirare i cittadini offrendo ore di svago anche leggero, cercando di animare il centro anche la sera per far tornare Saronno a essere attrattiva e vivibile in tutte le fasce orarie.

In questo senso, si sottolinea anche il successo di alcuni eventi recentemente organizzati da commercianti del centro, a cui l’Amministrazione ha dato supporto, che hanno portato a far vivere la Ztl da parte di centinaia di giovani. Saronno, che oggi è poverissima per quanto riguarda offerte di questo tipo, ha bisogno anche di questo, perché la città – e la cultura che essa muove – appartiene a tutti.

