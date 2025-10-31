Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 30 ottobre, spiccano un incidente in via Carducci con una donna ferita, un furto lampo a Gerenzano e i controlli straordinari alla stazione di Saronno. Attenzione anche alla politica locale con le parole della sindaca Pagani sul nuovo parco e sul piano sicurezza, mentre c’è spazio anche per un anniversario speciale al Legnani.

In via Carducci a Saronno una donna di 33 anni è rimasta ferita dopo che la sua auto si è ribaltata: sul posto i soccorsi e la polizia locale per i rilievi.

La classe 3ªA del Legnani si è ritrovata per celebrare i 45 anni dal diploma, condividendo aneddoti e speranze in un pranzo tra ex compagni e insegnanti.

A Saronno, la polizia ferroviaria ha effettuato controlli straordinari alla stazione, verificando titoli di viaggio e presenze sospette sui treni.

A Gerenzano un uomo è stato derubato del borsello mentre caricava la spesa in auto: un furto rapido che ha colto la vittima di sorpresa.

La sindaca Pagani ha annunciato l’imminente inaugurazione del nuovo parco dell’ex seminario, attesa da tempo e frutto di un progetto di riqualificazione.

Sempre Pagani ha risposto sul piano Airoldi sottolineando la collaborazione tra forze politiche per garantire la sicurezza, al di là delle appartenenze.

