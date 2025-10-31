Cronaca

SARONNO – Dalla segnalazione di una cittadina al lungo inseguimento fino a Milano: una mattinata movimentata quella di giovedì 30 ottobre, che si è conclusa con l’arresto di due uomini e una donna, di 40, 42 e 27 anni, tutti di origini sudamericane e già noti alle forze dell’ordine. I tre sono ritenuti responsabili di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Tutto è iniziato nei pressi della rotonda di Saronno, dove il Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri stava effettuando controlli mirati contro i furti ai danni di anziani nei parcheggi dei supermercati. Proprio lì, una donna ha segnalato la presenza di tre persone sospette che, con un atteggiamento insistente, avvicinavano i clienti più vulnerabili intenti a caricare la spesa in auto.

Secondo quanto ricostruito, il trio stava mettendo in atto la cosiddetta “tecnica della moneta”: un trucco ormai noto che consiste nel distrarre la vittima fingendo di aver perso delle monete per poi, approfittando della distrazione, rubare borse e portafogli lasciati sul sedile.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri si sono subito messi sulle tracce del gruppo, individuando un’auto con a bordo i sospettati. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato la fuga a tutta velocità, dando inizio a un inseguimento spettacolare che si è concluso solo nel comune di Milano dove i militari hanno avuto il supporto delle volanti della Polizia di Stato.

Durante la corsa, i fuggitivi hanno guidato in modo sconsiderato, urtando diverse auto parcheggiate e cercando di speronare i mezzi delle forze dell’ordine. Una volta bloccati, hanno continuato ad opporre resistenza, insultando e minacciando gli agenti.

I tre sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un’operazione che ha

