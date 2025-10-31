Groane

SOLARO – La scuola di danza Stardust ha vissuto un momento speciale partecipando alle riprese del programma “Talent for Dance TV“, che si sono svolte domenica 19 ottobre al Teatro Alessandrino di Alessandria. L’occasione ha permesso ai giovani ballerini solarensi di mostrare il frutto del loro impegno in una vetrina di livello nazionale.

La partecipazione ha portato con sé risultati più che positivi: le esibizioni hanno raccolto numerosi consensi da parte del pubblico e della produzione, che hanno riconosciuto la passione e la preparazione degli allievi. Per la scuola si tratta di un’ulteriore conferma del percorso educativo e artistico portato avanti negli anni, volto a coltivare talento e crescita personale in un clima di entusiasmo e condivisione.

Il pubblico da casa potrà vedere le performance nel corso delle puntate in onda su Canale Italia tra il 14 dicembre e l’11 gennaio, insieme a quelle di altre scuole partecipanti provenienti da tutto il paese. Una bella soddisfazione per studenti e insegnanti della Stardust, pronti a continuare a danzare verso nuovi traguardi.

(foto dalla pagina Facebook di Stardust Dance Studio)

