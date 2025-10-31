Lomazzo: pizzoccherata d’Ognissanti con karaoke e piatti tipici sotto il tendone riscaldato
31 Ottobre 2025
LOMAZZO – Serata di sapori e convivialità sabato 1 novembre a Lomazzo, dove è in programma la Pizzoccherata d’Ognissanti organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Lomazzo. L’appuntamento si terrà all’area feste di via Cavour 2, con cucina aperta dalle 19.
Sotto il tendone riscaldato, i partecipanti potranno gustare i piatti tipici della tradizione valtellinese e lombarda, accompagnati da musica e momenti di intrattenimento con karaoke. È previsto anche il servizio di asporto, per chi desidera portare a casa le specialità preparate.
Il menù propone:
-
Pizzoccheri a 9 euro
-
Patatine a 3 euro
-
Salamelle a 4 euro
-
Polenta taragna con zola a 6 euro
-
Bresaola con scaglie di grana e soncino a 5 euro
Per quanto riguarda le bevande:
-
Vino rosso o bianco a 8 euro
-
Bollicine a 12 euro
-
Birra a 3 euro
-
Coca-Cola a 3 euro
-
Acqua a 1 euro
L’iniziativa unisce gastronomia, musica e socialità in una serata che celebra l’autunno e la festività di Ognissanti, con la garanzia di un ambiente accogliente e adatto a tutte le età.
31102025