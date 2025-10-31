Comasco

LOMAZZO – Serata di sapori e convivialità sabato 1 novembre a Lomazzo, dove è in programma la Pizzoccherata d’Ognissanti organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Lomazzo. L’appuntamento si terrà all’area feste di via Cavour 2, con cucina aperta dalle 19.

Sotto il tendone riscaldato, i partecipanti potranno gustare i piatti tipici della tradizione valtellinese e lombarda, accompagnati da musica e momenti di intrattenimento con karaoke. È previsto anche il servizio di asporto, per chi desidera portare a casa le specialità preparate.

Il menù propone:

Pizzoccheri a 9 euro

Patatine a 3 euro

Salamelle a 4 euro

Polenta taragna con zola a 6 euro

Bresaola con scaglie di grana e soncino a 5 euro

Per quanto riguarda le bevande:

Vino rosso o bianco a 8 euro

Bollicine a 12 euro

Birra a 3 euro

Coca-Cola a 3 euro

Acqua a 1 euro

L’iniziativa unisce gastronomia, musica e socialità in una serata che celebra l’autunno e la festività di Ognissanti, con la garanzia di un ambiente accogliente e adatto a tutte le età.

31102025