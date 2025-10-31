Saronnese

UBOLDO – L’associazione animalista “Una Luce Fuori Dal Lager” ha organizzato per sabato 1 novembre un evento cruciale per la sua sopravvivenza e attività: il mercatino al rifugio. L’iniziativa, ospitata nella sede di via Caduti della Liberazione, 123, mira a raccogliere i fondi necessari per sostenere le esigenze operative del canile, una struttura che si basa esclusivamente sull’autofinanziamento.

L’evento, in programma dalle 10 alle 16:30, rappresenta un momento fondamentale per garantire la continuità delle cure e il mantenimento della casa che ospita numerosi cani in attesa di adozione. Il contributo dei visitatori è destinato interamente a coprire le spese veterinarie, alimentari e di gestione della struttura.

Oltre all’aspetto economico, la giornata offre un’importante occasione di sensibilizzazione e di interazione diretta. Coloro che si recheranno al rifugio durante le ore mattutine avranno la possibilità di dedicare tempo ai cani ospiti. È stata infatti prevista l’opportunità di accompagnare gli animali in passeggiata o di trascorrere del tempo di qualità con loro nell’area di sgambamento del rifugio, fornendo un supporto emotivo e pratico al personale volontario.

Il Mercatino al Rifugio si configura quindi non solo come una raccolta fondi essenziale, ma come un’opportunità per la comunità di Uboldo e delle zone limitrofe di conoscere da vicino la realtà dell’associazione e di contribuire attivamente al benessere degli animali.

