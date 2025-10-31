Altre news

SARONNO – Venerdì 31 ottobre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta con cieli molto nuvolosi al mattino e deboli piogge residue, che tenderanno ad attenuarsi nel corso delle ore. Le precipitazioni previste sono contenute, con accumuli attesi intorno a 1 mm.

Le temperature si manterranno piuttosto miti per il periodo, con una massima di 15°C e una minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da nord-ovest, e tenderanno ad attenuarsi fino a risultare assenti nel pomeriggio. Non sono attive allerte meteo sul territorio.

Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da una progressiva attenuazione dell’instabilità, pur mantenendo una copertura nuvolosa piuttosto compatta anche nelle ore centrali e pomeridiane. Si tratta di un quadro tipicamente autunnale, senza particolari criticità, ma con condizioni da monitorare in caso di spostamenti nelle prime ore della giornata.

A livello regionale, la Lombardia vive una situazione simile: le basse pianure occidentali e le aree pedemontane sono interessate da molte nubi e piogge deboli al mattino, in esaurimento nel pomeriggio. Sulle Alpi Retiche e le Orobie, la nuvolosità sarà persistente, ma senza fenomeni rilevanti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

