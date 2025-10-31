SARONNO – L’Ambito territoriale sociale del Saronnese ha annunciato l’assegnazione di due importanti finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche della famiglia, per un valore complessivo superiore ai 100.000 euro, destinati a sostenere le attività del Centro per la famiglia. Il progetto, avviato in via sperimentale nel 2024 grazie al reperimento di fondi dedicati, entra ora in una nuova fase di consolidamento e sviluppo per il biennio 2025/2026. Le risorse, stanziate con il sostegno di Regione Lombardia, permetteranno di ampliare i servizi esistenti e di avviare nuove azioni in risposta ai bisogni delle famiglie e della comunità locale.

Il primo finanziamento, pari a 64.000 euro, è destinato all’ampliamento dei servizi del Centro per la famiglia e consentirà di rafforzare le attività già attive. Tra le principali aree di intervento figurano la consulenza e i percorsi di alfabetizzazione mediatica e digitale rivolti ai minori, con particolare attenzione alla tutela rispetto all’esposizione a contenuti violenti o pornografici; la formazione e la sensibilizzazione delle famiglie sui rischi legati all’assunzione di sostanze psicotrope, attraverso l’utilizzo dei materiali forniti dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; e la promozione dell’invecchiamento attivo, con il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e supporto alle famiglie.

Il secondo finanziamento, di 40.000 euro, rientra invece nel bando ministeriale “Insieme si vince”, dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale sui minori, sia online che offline. L’obiettivo è rafforzare le azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte ad adolescenti, genitori ed educatori, stimolando il dialogo sui contesti di rischio legati alla vita reale e digitale, per fornire strumenti utili a riconoscere i segnali di pericolo e ad agire in modo tempestivo. Il progetto mira anche a promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della protezione dell’infanzia, oltre a consolidare una rete di collaborazione e sostegno tra scuola, famiglie e istituzioni.

Grazie a questi nuovi fondi, l’Ambito territoriale sociale del Saronnese prosegue con determinazione nel percorso di crescita del Centro per la famiglia, che può contare su un’équipe multidisciplinare composta da educatori, pedagogisti, psicologi e assistenti sociali. Un impegno condiviso che punta a offrire servizi di ascolto, consulenza e supporto personalizzato, valorizzando le risorse e le energie presenti nella comunità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per la famiglia all’indirizzo email [email protected] o ai numeri 333 8030572 e 02 96117669.