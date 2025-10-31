Città

SARONNO – Una mostra documentale dedicata alle storie degli internati militari italiani saronnesi e al loro difficile ritorno in patria dopo la prigionia durante la seconda guerra mondiale: “Il ritorno alla libertà”, organizzato dal comune di Saronno insieme al gruppo Familiari Imi, all’Anpi Saronno e dalla società storica saronnese. L’iniziativa si terrà nella sala Nevera di casa Morandi, in Viale Santuario 2 a Saronno, dal 1 al 9 novembre. L’ingresso sarà libero e la mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

L’inaugurazione è prevista per sabato 1 novembre alle 10, con la lettura di poesie e racconti tratti dalle testimonianze degli Imi, narrati da Domitilla Colombo. L’evento sarà arricchito dall’accompagnamento musicale di Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelverton, creando un momento di intensa partecipazione emotiva e di memoria condivisa.

Attraverso fotografie, lettere, racconti e documenti d’archivio, la mostra propone un viaggio nella memoria, riportando alla luce le vicende di migliaia di soldati italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono deportati nei campi di prigionia tedeschi. È un’occasione preziosa per riscoprire un capitolo della guerra spesso dimenticato e per riflettere sul valore della libertà, della dignità e del coraggio di chi seppe resistere anche lontano dalla propria patria.

La realizzazione della mostra è stata possibile grazie alla collaborazione della croce rossa italiana, comitato di Saronno, della Pro Loco di Saronno, dell’archivio Samuel Rimoldi, dell’Archivio Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo e del plastico curato da Maurizio Aldi.

Per chi desidera approfondire la visita, sono previste visite guidate su prenotazione. È possibile contattare il gruppo familiari Imi al numero 348 4526132 o l’ufficio archivio del comune di Saronno allo 02 96710275.

(foto archivio)

