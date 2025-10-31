Cronaca

SARONNO – Forse anche la pioggia è stata uno degli elementi che ha contribuito all’incidente avvenuto questa mattina in via Volonterio.

Una donna di 77 anni, al volante della propria auto, ha perso il controllo del veicolo andando a urtare un ostacolo lungo la strada. L’impatto è avvenuto poco dopo le 10 e ha subito richiamato l’attenzione dei passanti, che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Saronno, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica, e un’ambulanza della Croce Viola di Cesate inviata dalla centrale Areu.

La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. L’incidente ha provocato qualche rallentamento al traffico, poi tornato regolare dopo la rimozione del veicolo.

