Cronaca

SARONNO – Due interventi dei soccorritori nella serata di ieri a Saronno per casi di intossicazione etilica, entrambi riguardanti uomini colti da malore in diverse zone della città. Il primo episodio si è verificato attorno alle 18.10 in via Valtellina, dove un 61enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Le sue condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti, ma dopo le prime cure sul posto non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Poco dopo, alle 20.15, un secondo intervento è stato richiesto in piazza Cadorna, nei pressi della stazione ferroviaria centrale. Questa volta si trattava di un 42enne che presentava un’intossicazione da alcol più seria: l’uomo è stato assistito dai volontari della Croce rossa di Misinto e trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti. Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale operativa Areu, con l’allerta alle forze dell’ordine in particolare per monitorare la situazione nella zona della stazione, dove episodi simili si sono già verificati in passato.

31102025