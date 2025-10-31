Città

SARONNO – Martedì 4 novembre, in piazza Libertà, si terrà un presidio a sostegno del popolo palestinese. L’appuntamento è fissato per le 18 e nasce come risposta ai bombardamenti che continuano a colpire Gaza, nonostante gli accordi di tregua.

L’iniziativa, promossa da realtà e cittadini saronnesi, vuole essere un momento di solidarietà e di denuncia contro la guerra. “Restiamo insieme al fianco del popolo palestinese”, è il messaggio riportato sul manifesto diffuso in città e sui social.

Durante il presidio sono previsti interventi, cori e momenti di partecipazione collettiva. Gli organizzatori invitano tutti a portare pentole, fischietti e tamburi per dare forza alla protesta e rendere visibile la vicinanza alla popolazione di Gaza.

“Non lasciamo in pace chi fa la guerra” è lo slogan scelto per la manifestazione, che punta a coinvolgere la cittadinanza e a ribadire un messaggio di pace e giustizia.

