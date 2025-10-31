Comasco

MISINTO – Fine settimana amaro per alcuni partecipanti alla gara del campionato regionale di Enduro disputata nel weekend: sei moto da competizione sono state rubate in circostanze diverse tra Misinto e Rovellasca. I mezzi appartenevano a piloti iscritti alla manifestazione, ma non a tesserati del Motoclub organizzatore.

I primi tre furti sono avvenuti a Rovellasca, nel campo base allestito per la gara. I piloti, intenti a ispezionare il percorso, si sono visti aprire il furgone e portare via le moto sotto i loro occhi, senza riuscire a intervenire.

Altri due colpi sono stati messi a segno nella serata di sabato in via Turati, a Misinto, mentre i proprietari cenavano in un ristorante della zona. Anche in questo caso i ladri hanno forzato i veicoli e caricato rapidamente le moto. L’ultimo furto è avvenuto domenica pomeriggio, sempre in via Turati, in un momento di particolare affluenza tra piloti e addetti, circostanza che rende ancora più misteriosa la dinamica.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito eventuali immagini di videosorveglianza. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i furti siano opera di una banda specializzata, interessata a rivendere i mezzi o a smontarli per immettere sul mercato i pezzi di ricambio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09