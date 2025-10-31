iltra2

TRADATE – Prestigioso riconoscimento per lo scrittore Salvatore Di Bartolo, tradatese d’adozione e originario di San Fratello, in provincia di Messina, città “gemella” di Saronno. Di Bartolo si è aggiudicato il Premio Letterario “Città di Castello” 2025, classificandosi al primo posto nella sezione saggistica con la sua opera inedita intitolata “Eretici”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nella splendida cornice del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, in Umbria, durante la XIX edizione del concorso. Sul palco, insieme agli organizzatori, era presente anche Marino Bartoletti, giornalista e membro della giuria, che ha rappresentato il comitato del premio. Nel suo messaggio di ringraziamento, Di Bartolo ha espresso gratitudine agli organizzatori e alla giuria del concorso per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il suo lavoro. “Un sentito ringraziamento – ha scritto – al Premio Letterario Città di Castello e all’illustre giuria, qui rappresentata dal mitico Marino Bartoletti”.

(foto: Marino Bartoletti con Salvatore Di Bartolo)

