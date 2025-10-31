Cronaca

TURATE – Importante svolta, nei giorni scorsi, nelle indagini sui furti di metalli avvenuti tra ottobre e novembre dello scorso anno nello stabilimento dismesso dell’ex La Murrina di via Isonzo. Il presunto capo della banda, un 26enne residente a Rescaldina, di origine romena, è stato arrestato a Parigi in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

I furti, ben 19 in totale, avevano riguardato cavi elettrici, tubolari in rame, pezzi di ricambio e barre di ottone, per un valore di migliaia di euro. I ladri, quasi ogni giorno, si introducevano nello stabile servendosi dei carrelli dell’azienda per trasportare la refurtiva fino alla recinzione, dove la caricavano su un mezzo in attesa, mentre un complice faceva da palo. Già lo scorso 21 novembre, i carabinieri di Turate avevano bloccato in flagranza quattro persone, tutte di origine romena: una 22enne di Legnano, un 22enne residente in Romania, un 26enne di Rescaldina (poi fuggito e ora catturato) e un altro uomo connazionale. I quattro erano stati condannati a pene comprese tra due anni e due mesi e due anni di reclusione, con sanzioni pecuniarie.

Le successive indagini, partite dalla denuncia del custode giudiziario dello stabilimento, hanno portato a individuare anche tre cittadini italiani residenti a Rescaldina – di 34, 30 e 45 anni – accusati a vario titolo di ricettazione e favoreggiamento. Il più anziano dei tre era finito in carcere per aver acquistato oltre 6 tonnellate di rame e ottone per circa 30mila euro. Il capo della banda, evaso dai domiciliari la scorsa estate, era riuscito a far perdere le proprie tracce. È stato infine localizzato e arrestato a Parigi nei giorni scorsi, chiudendo così un capitolo di lunga indagine condotta dai carabinieri della stazione di Turate.

La Murrina è stata un’azienda italiana specializzata nella produzione di lampade e complementi d’arredo in vetro di Murano, nota per l’unione tra artigianato artistico e design contemporaneo. Nata a Murano negli anni ’60, aveva successivamente trasferito parte della produzione e della logistica in Lombardia, con stabilimenti a Turate e Saronno, dove operavano uffici e magazzini. Dopo decenni di attività e collaborazioni con importanti designer, l’azienda ha vissuto una lunga crisi culminata con la chiusura degli stabilimenti lombardi e la cessazione delle attività produttive negli ultimi anni.

31102025