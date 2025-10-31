Sport

UBOLDO – L’Asd Tiro a Segno Uboldo continua a distinguersi sulla scena sportiva internazionale, confermando il proprio ruolo di eccellenza nel tiro dinamico. L’associazione, nata nel 1997 grazie all’iniziativa di un gruppo di appassionati legati alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, ha saputo trasformare un semplice progetto in un punto di riferimento nazionale. Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, il club ha realizzato un campo di tiro all’interno della minicava della Cascina Regusella, luogo che nel tempo è diventato centro di attività e formazione.

L’interesse per questa disciplina è cresciuto costantemente, portando il sodalizio tra i più importanti del paese per numero di iscritti e risultati ottenuti. Il palmarès della società parla chiaro: atleti che negli anni hanno conquistato titoli mondiali, europei e numerosi riconoscimenti ai campionati italiani, sia individuali che a squadre. Un impegno costante che certifica la qualità tecnica e organizzativa del club.

Oltre all’attività sportiva, la struttura uboldese viene utilizzata regolarmente anche dalle forze dell’ordine: per tre o quattro giorni a settimana, personale delle questure di Milano, Varese e Como si allena proprio negli spazi della minicava, considerati ideali per le loro necessità operative.

L’ultimo traguardo raggiunto conferma il momento d’oro dell’associazione: ai campionati mondiali di tiro dinamico, disputati a Matlosana in Sudafrica dall’11 al 28 settembre, il presidente del club, Edoardo Roberto Buticchi , attualmente consigliere nazionale del Coni, ha conquistato il titolo iridato assoluto nella categoria S. Senior Divisione Production. Successi anche per altri due tesserati: Monica Rasi campionessa con la squadra Lady Production e Francesco Cerniglia sul secondo gradino del podio con la formazione Optic Senior. Una serie di risultati che ribadiscono il valore del tiro dinamico italiano e in particolare quello uboldese.

(foto dalla pagina Facebook del Tiro a segno Uboldo)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09