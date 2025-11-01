Cronaca

SARONNO – Migliorano lentamente le condizioni di Alessandro Mason, 32 anni, originario di Turate e nativo di Saronno, accoltellato domenica 26 ottobre a Fiorenzuola d’Arda. Dalle ultime notizie provenienti dall’Emilia, il giovane ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Rimane tuttavia in prognosi riservata, e familiari e amici continuano a seguirne con apprensione l’evoluzione clinica.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Fiorenzuola, l’aggressione sarebbe avvenuta per motivi sentimentali. Mason sarebbe stato colpito da Mikhailo Drodyshevskyi, 37 anni, cittadino ucraino residente a Fiorenzuola, ex compagno di una donna dell’Est Europa che il saronnese frequentava da qualche tempo. Dopo l’aggressione, l’uomo si era dato alla fuga per poi togliersi la vita, dandosi fuoco nella propria auto in una zona isolata del Piacentino. L’episodio ha suscitato forte impressione sia a Fiorenzuola che nel Saronnese, dove Mason è conosciuto per aver lavorato come autista della Croce rossa e, più recentemente, in un’azienda metalmeccanica.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato alla violenta aggressione.

