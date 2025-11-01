Basket Serie B Interregionale: oggi la Robur Saronno ospita Social Osa Milano
SARONNO – Nuova sfida casalinga per la Robur Basket Saronno, che questa sera, dopo tre sconfitte consecutive, tornerà in campo al PalaRonchi per la seconda partita interna di seguito di un autunno sportivamente intenso. L’appuntamento – per la sesta giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale – è per le 21, quando sul parquet saronnese arriverà la Social Osa Milano, formazione che vede tra le proprie fila diversi ex biancoblù, a partire da Stefano Gambaro (foto), coach della Robur nella passata stagione. Un match che si preannuncia combattuto e spettacolare, con la Robur pronta a difendere il proprio campo davanti al pubblico di casa.
Per l’occasione, la società ha pubblicato in anteprima online il giornalino della serata, che oltre alla consueta presentazione della partita propone anche un interessante approfondimento storico firmato da Gabriele Manno, dedicato agli anni ’80 della pallacanestro saronnese.
L’invito della Robur è rivolto a tutti gli appassionati: appuntamento al PalaRonchi di via Colombo per sostenere la squadra e vivere un’altra serata di grande basket.
