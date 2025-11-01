Sport

RONNO – Back to back al PalaRonchi per la Robur Saronno che nella sesta giornata incrocia la Social Osa Milano.

Parte in pompa magna il team degli ex roburini Nasini, Maspero e coach Gambaro. I biancoazzurri faticano in attacco con basse percentuali mentre Milano martella dall’arco con costanza e precisione chirurgica, non disdegnando anche canestri da sotto. C’è l’esordio per Ring Bol che con i suoi centimetri aiuta sotto canestro e firma i suoi primi punti in canotta Robur. Ci sono anche sei punti di Pellegrini nel giro di trenta secondi ma è comunque un primo quarto complicato per i padroni di casa che dopo il buzzer beater da tre punti di Villa chiudono sotto 15-23.

Nel secondo quarto l’Osa infila altre quattro triple e gestisce il vantaggio. Ventura e Presotto rispondono con quattro punti a testa, tuttavia il distacco aumenta, all’intervallo il punteggio recita 29-41.

Anche il terzo quarto non è dei migliori per la squadra di coach Ansaloni. L’attacco degli ospiti funziona bene nonostante le rotazioni cortissime, Saronno non riesce a ingranare quel tanto che basta per spaventare l’avversario. A fine tempino sembra giá tutto indirizzato, 44-58.

Ma nel quarto quarto, la partita gira improvvisamente. La Robur è un rullo compressore e nel giro di cinque minuti rimonta. I biancoazzurri giocano con un’energia diversa, Colombo e Pellegrini macinano canestri. Sul 58-60, su un rimbalzo offensivo dai liberi, riapertura per Ventura che spara da lontano facendo esplodere il PalaRonchi. C’è una partita, Nasini risponde con la tripla, timeout Saronno a 3.44 sul 61-65. Da lì Milano riesce a gestire fino a trentaquattro secondi dalla fine, 67-71. Pellegrini la mette dal palleggio da tre punti con un canestrone, gli ospiti sbagliano due liberi ed è di nuovo il nr. 1 ad avere la chance del vantaggio sull’ultimo possesso. Il tentativo peró finisce sul ferro e Nasini in lunetta fa +3. Fioravanti sfiora l’impresa sulla sirena costruendosi alla grande un tiro dalla media, ma la fortuna non sorride all’ala saronnese. Finisce 71-73 per la Social Osa Milano.

Una gara davvero a due facce per la Robur Saronno. Tre quarti di sofferenza contro un’ottima avversario capace di segnare con percentuali elevate, per poi esplodere nel quarto quarto con una produzione di alto livello. Saronno sfiora il ritorno alla vittoria. Stavolta l’ultimo tiro non è entrato, ma la squadra se l’è giocata fino alla fine. Prossimo impegno contro SanseBasket a Cremona, sabato 8 novembre, palla a due alle 21.

Pellegrini 14, Molteni 4, Negri 2, Ventura 11, Ring Bol 6, Pavese 3, Presotto 10, Redaelli 9, Colombo 5, Fioravanti 7, Gualdi n.e., Panceri n.e.