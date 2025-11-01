Calcio Eccellenza: nell’anticipo la Caronnese supera il Vigevano e resta in zona alta
1 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Vittoria netta e meritata per la Caronnese, che nell’anticipo di sabato pomeriggio, nella nona giornata di Eccellenza, in casa supera il Vigevano con un secco 2-0, frutto di una gara sempre condotta in controllo. I rossoblù di Ferri dominano sin dall’inizio, costringendo gli ospiti nella propria metà campo. Dopo un gol annullato al Vigevano per fuorigioco, i padroni di casa passano al 25’ del primo tempo con Cannizzaro, che si conquista e trasforma un rigore.
Nella ripresa il copione non cambia: la Caronnese continua a gestire il gioco e trova il raddoppio al 17’ con Malvestio, che chiude di fatto la partita con una conclusione della destra.
I rossoblù consolidano così la loro posizione in zona playoff, confermandosi tra le formazioni più in forma del girone.
Altri anticipi: Arconatese-Mariano 6-3, Besnatese-Solbiatese 1-2.
Caronnese-Vigevano 2-0
CARONNESE: Paloschi, Vaghi (10’ st Corno), Tumino, Galletti, Dilernia; Cannizzaro (33’ st Rossi), Ortelli; Ghibellini (23’ st Cerreto), Malvestio, Vitofrancesco; Colombo. A disposizione Trombetta, Dugo, Serati, Bugno, Signorile, Savino. All. Ferri.
VIGEVANO: Menegaldo; Khani (40’ st Renelli), Lombardo, Della Volpe, Gambazza (23’ st Cancelliere); Varallo; Ferulli (13’ st Dilernia), Migliavacca, Terrani (24’ st Moltini); Colombo, Limiroli (47’ st Ceka). A disposizione Cirenei, Roscigno, Facchini, Mauri. All. Licaj.
Arbitro: Crespi di Busto Arsizio (Terlizzi di Bergamo e Lo Calio di Seregno).
Marcatori: 25’ pt Cannizzaro (rig.), 17’ st Malvestio.
Note: spettatori 250, angoli 2-1 Caronnese, ammoniti Della Volpe, Lombardo, Ferulli, Tumino, recupero 1-3.
01112025