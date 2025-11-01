Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il Como Primavera affonda in casa, allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, nell’uggioso pomeriggio di sabato: netta sconfitta per i lariani, infatti, nello scontro al vertice del campionato Primavera 2, alla settima giornata. Como e Cittadella erano rispettivamente prima e seconda, ora le posizioni si sono invertite.

La cronaca – Al 9’ il Como perde Candido per per infortunio, al 10’ passa il Cittadella con un bel tiro angolato di Ceccarelli appostato a centro area.

I comaschi provano a reagire nella ripresa ed al 5’ c’è l’occasione più nitida quando Pisati se ne va in contropiede e dall’altezza del dischetto calcia fuori a fil di palo. Un minuto dopo il raddoppio dei veneti, Giacometti viene messo giù in area ed è lui stesso a trasformare il rigore. Mentre sull’altro fronte al 13’ dopo un batti e ribatti Grilli spara alle stelle. La chiude anticipatamente Ceccarelli con una grande conclusione al 15’., al anche il quarto sigillo, dopo un batti e ribatti insacca Bartoli entrato nel secondo tempo.

In classifica il Cittadella va a 15 punti, segue ora il Como a 14 e Brescia a 13.

Como 1907-Cittadella 0-4

COMO 1907: Menke, Epifani, Candido, Cardozo, Burlacu, Grilli, Papaccioli, Pisati, Mezsargs, Mazzara, Amadio. A disposizione Manzi, Bosze, Traballi, Ronchetti, Oldenstam, Licata, Simonetta, Mastriani, Bulgheroni, Da Silva, Clementi, Martinez. All. Buzzegoli.

CITTADELLA: Turrini, Gobbato, Garbaro, Dijibril, Scarpa, Giacometti, Vergani, Genova, Aevoaei, Ceccarelli, Turella. A disposizione Piccolo, Giuriato, Morabito, Callegaro, Bertolo, Calderaro, Zedda, Faccin, Bartoli, Verba. All. Agostini.

Arbitro: Pelaia di Pavia (Pongian di Biella e Lavarra di Cosenza).

Marcatori: 10’ pt Ceccarelli (Ci), 6’ st Giacometti (Ci) (rig), 15’ st Ceccarelli (Ci), 37′ Bartoli (Ci).

(foto: un momento del match)

01112025