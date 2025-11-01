Groane

CERIANO LAGHETTO – Il comune ha ufficialmente aperto le segnalazioni per l’assegnazione della benemerenza civica “Anadin d’Or”, riconoscimento che premia coloro che si sono distinti per il loro contributo alla comunità. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, chiamati a proporre persone o realtà associative che abbiano lasciato un segno significativo nella vita del paese.

La benemerenza potrà essere assegnata a figure che si siano impegnate in vari ambiti: scienza, cultura, sport, scuola, lavoro, industria, volontariato sociale e assistenziale, così come atti di coraggio o collaborazioni preziose con la pubblica amministrazione. L’obiettivo è valorizzare chi, con dedizione e senso civico, ha contribuito ad accrescere il prestigio di Ceriano Laghetto o ha sostenuto concretamente le sue istituzioni.

Per proporre una candidatura è necessario presentare una segnalazione scritta, indicando come oggetto “CANDIDATURA ALL’ATTRIBUZIONE DELLA BENEMERENZA CIVICA ‘ANADIN D’OR’”. Il documento deve contenere i dati del proponente (inclusi firma e recapito leggibili) e soprattutto una descrizione dettagliata delle motivazioni e dei fatti che giustificano il riconoscimento. Le candidature possono essere spedite tramite posta oppure consegnate direttamente all’ufficio protocollo del comune e dovranno pervenire entro il 30 novembre 2025, termine ultimo per partecipare.

Una tradizione che ogni anno celebra l’impegno e il valore di chi lavora silenziosamente per il bene della collettività, ricordando che la forza di un paese nasce dalle persone che lo rendono speciale.

(foto d’archivio)

