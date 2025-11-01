Città

SARONNO – “Il Comune di Saronno ha annunciato iniziative e spese pubbliche per festeggiare Halloween. Vale la pena riflettere su ciò che questa scelta rappresenta, perché non si tratta di un semplice evento ricreativo, ma di un orientamento culturale”.

Inizia così la nota firmata da Lorenzo Azzi capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

“Halloween non appartiene alla nostra tradizione. Le sue origini risalgono al Samhain, antico rito pagano celtico che segnava il passaggio alla stagione oscura e il presunto contatto tra vivi e morti. Non era folklore: era un atto religioso pre-cristiano. Questo dato storico viene regolarmente ignorato, come se Halloween fosse solo una festa per bambini con maschere e dolcetti. NON LO È !

È una ricorrenza che non nasce nella nostra cultura e non ha formato la nostra identità. La versione moderna di Halloween, quella che oggi si diffonde, è stata trasformata negli Stati Uniti in un prodotto commerciale globale. La sua crescita da noi non è frutto della storia, ma del marketing. Nulla vieta a privati e negozi di proporla e festeggiarla: è libertà individuale. Il punto riguarda il denaro pubblico”.

Azzi entra nel dettaglio: “Una comunità investe risorse pubbliche su ciò che la rappresenta, su ciò che rafforza la coesione, non su ciò che la dissolve. Promuovere Halloween spendendo fondi del Comune significa dare priorità a un modello culturale importato rispetto alle tradizioni che ci appartengono: feste civili, ricorrenze religiose, tradizioni popolari che hanno radici profonde nel cristianesimo e hanno costruito per generazioni il senso di appartenenza.Si parla di “inclusione”. Ma includere non significa cancellare ciò che siamo per conformarci a ciò che arriva da fuori. L’inclusione autentica richiede identità forte, non identità indebolita. Una comunità che rinuncia ai propri simboli diventa fragile e manipolabile culturalmente”.

Chiara la chiosa: “Non è una battaglia contro una festa in sé. È la difesa di un principio: il denaro pubblico va impiegato per ciò che custodisce e rafforza la nostra memoria condivisa. Una città che non sa riconoscere il valore delle proprie radici smette di essere comunità e diventa solamente un luogo”.

