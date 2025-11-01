Città

SARONNO – “La politica che oggi governa questa città ha una paura fondamentale: avere identità. Sostenere una festa cattolica, una tradizione locale, una ricorrenza che ci appartiene, secondo il sindaco e la sua maggioranza, sarebbe “non inclusivo”. La parola che usano quando non vogliono dire la verità.

La verità è che non vogliono assumersi la responsabilità culturale. Una tradizione dice chi sei e dire chi sei significa esporsi, scegliere, assumersi l’onere di rappresentare qualcosa. Questo è ciò che questi signori non vogliono fare. Meglio ripiegare su Halloween”.

Sono le parole del comunicato di Forza Italia che torna, dopo Lorenzo Azzi, sul tema di Halloween finanziato da Comune.

“Halloween è perfetto per chi non ha spina dorsale: non ha radici, quindi non disturba; non ha memoria, quindi non chiede rispetto; non ha identità, quindi non divide; non ha contenuto, quindi non obbliga a pensarci. È una festa vuota. E il vuoto è comodo da governare. Lo vediamo chiaramente. Le nostre tradizioni vengono archiviate, ridotte, ignorate… mentre si finanzia con entusiasmo una festa americana da centro commerciale travestendola da “evento culturale”. Perché?

Perché secondo questa Amministrazione riconoscere la nostra cultura sarebbe offensivo per altre culture (la degenerazione dell’inclusività). La nostra storia, le nostre tradizioni sono diventati un problema per quest’Amministrazione. Non si finanziano presepi, processioni, feste patronali… ci si affretta piuttosto a mettere zucche di plastica in piazza. Non per condivisione… per paura!

Paura di dire: Saronno ha un’identità. Saronno viene da una storia precisa. Saronno non è neutra. Finché chi governa scambia identità per arroganza e memoria per esclusione, questa città continuerà a svuotarsi ed impoverirsi anche sul fronte culturale. Saronno non ha bisogno di finanziare feste importate. Ha le sue! Serve allontanarsi da ideologie deboli che stanno dimostrando tutta la loro drammatica pericolosità. Saronno ha bisogno di riconoscersi e per poterlo fare serve coraggio. Il coraggio che oggi manca”.

