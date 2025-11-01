Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Civica che “risponde” a quella di Tu@Saronno sulle proposte dell’Amministrazione per Halloween

A volte la memoria gioca brutti scherzi. È quindi opportuno ricordare l’attenzione che l’Amministrazione precedente ha riservato ai bambini e alle famiglie.

Loro sicuramente ricordano “Giocando s’impara”, la giornata di giochi creativi e sostenibili, i laboratori di cucina, gli eventi per la settimana dei diritti dei bambini, gli spettacoli nei quartieri per Natale, “Impara l’arte dal nonno”, (il Mils è chiuso, ma si può fare altrove) l’animazione per tutta la stagione estiva che ha visto la scelta di villa Gianetti, proprio perché spazio sicuro per le famiglie con bambini.

Forse la vera discontinuità, che sembra essere la preoccupazione principale che ha portato alle considerazioni politiche di Tu@Saronno, sta proprio nel dimenticare che cultura e intrattenimento non sono la stessa cosa: intrattenimento è la notte bianca, i concerti in piazza (anche a ferragosto), gli spettacoli per le vie del centro a dicembre, il carnevale, che ha coinvolto anche nella preparazione le scuole, i bimbi e le famiglie grazie alla ProLoco, le canzoni da osteria nel cortile di Casa Morandi, le 800 persone a vedere Nomadelfia in piazza Mercanti, lo street food al Matteotti, eventi spesso proposti per la prima volta in città e con successo.Come anche creare un parco pubblico dove poter organizzare eventi con migliaia di persone, ma fruibile anche dalle nostre associazioni.

Fare cultura in città vuol dire riempire il teatro con premi Nobel, pensatori, uomini e donne di cultura, offrire occasioni di crescita alla città con artisti che espongono nel mondo, con mostre, concerti, offrire percorsi formativi agli studenti, come il laboratorio di cinema che ha portato alla realizzazione di un cortometraggio, valorizzare le risorse artistiche fella città, sostenere con convinzione il nostro festival di poesia “GiornidiVersi”, ma anche riempire le vie e le piazze di un quartiere di famiglie contente con “culture in festa”.

Lo svago è importante, la cultura è necessaria.

Certo anche gli eventi “leggeri” hanno un retroterra culturale, difficile individuarlo però in una festa che non ha riscontro nella nostra cultura, introdotta per puri scopi commerciali. Ci divertiremo quindi con Halloween, rimanendo in attesa di proposte per la crescita culturale della città e dei giovani, i quali non amano solo le feste, ma anche impadronirsi del sapere. Come gli splendidi adolescenti del Legnani che hanno messo in scena l’Alcesti in una sala esaurita pochi giorni fa.

