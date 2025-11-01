Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 31 ottobre, spiccano episodi di cronaca e mobilitazione civile. Dall’inseguimento che ha attraversato Saronno fino a Milano con tre arresti, all’incidente sul cavalcavia dei licei, passando per un appello di uno studente multato per mancanza di informazioni. Non sono mancate le notizie giudiziarie, come l’arresto a Parigi del capo di una banda specializzata in furti di metalli, né gli aggiornamenti sull’attivismo cittadino legato alla situazione in Medio Oriente.

Uno studente ha scritto una lettera aperta dopo aver ricevuto una multa, denunciando la carenza di informazioni chiare e l’assenza di agevolazioni adeguate per chi frequenta gli istituti scolastici.

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento tra Saronno e Milano: tentavano di mettere in atto la cosiddetta “truffa della moneta” ed erano fuggiti a bordo di un’auto risultata rubata.

Un’automobile è finita contro un palo sul cavalcavia di via Volonterio, nei pressi dei licei saronnesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere il conducente, rimasto ferito.

È stato arrestato a Parigi il presunto capo della banda che aveva preso di mira l’ex La Murrina a Turate, specializzata nei furti di metalli. L’uomo era ricercato da tempo e dovrà rispondere delle accuse legate ai numerosi colpi messi a segno.

A Saronno è stato annunciato un nuovo presidio in piazza Libertà in solidarietà con il popolo palestinese. L’iniziativa è promossa da attivisti locali per ribadire l’urgenza di un cessate il fuoco e di aiuti umanitari.

