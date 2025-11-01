Groane

GARBAGNATE MILANESE – Il giovane di 25 anni è stato soccorso in codice rosso alle 6.07 dopo essere stato investito sui binari vicino a via Monte Bianco. Il convoglio era il Malpensa Express in arrivo verso Milano Cadorna. Secondo le prime verifiche stava attraversando i binari quando è stato colpito dal treno in arrivo. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria regionale, con i rilievi che chiariranno la dinamica.

La centrale Soreu Metro ha inviato diversi mezzi di soccorso. È arrivato un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e due ambulanze tra cui la Croce viola di Cesate. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Milano Niguarda alle 7.46.

L’investimento ha provocato il blocco della circolazione tra Saronno e Milano Cadorna fino alle 7.40. I treni Malpensa Express e la linea Laveno Varese Milano hanno accumulato ritardi di circa 30 minuti. Alcuni convogli sono stati cancellati. Il treno 10010 ha ripreso la corsa da Cesate. Per chi era diretto a Milano da Saronno è stata consigliata la relazione S9.

