Lazzate

LAZZATE – “Finalmente lo hanno beccato e subito denunciato”: così il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha commentato la notizia del fermo dell’autore delle scritte antisemite comparse nei giorni scorsi davanti all’abitazione del regista e fotografo Ruggero Gabbai a Milano. Si tratta di un 45enne di origine egiziana, residente in provincia di Monza e Brianza, individuato e denunciato dalle forze dell’ordine. Monti si è chiesto se la stessa persona possa essere responsabile anche delle scritte analoghe comparse a Ceriano Laghetto, nei giorni precedenti.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato che, dopo la sua segnalazione pubblica, il Comune di Ceriano Laghetto ha provveduto a rimuovere le frasi offensive, definendole “odiose schifezze” e ribadendo la necessità di un’azione ferma contro ogni forma di antisemitismo e intolleranza.

(foto: la scritta che era recentemente comparsa su un muro a Ceriano Laghetto)

01112025