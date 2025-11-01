Comasco

LOMAZZO – Sarà un mese di novembre ricco di iniziative a Lomazzo, con un calendario di eventi che spazia dalle feste popolari alle rappresentazioni teatrali fino alle celebrazioni civiche. Le attività, promosse e patrocinate dal Comune di Lomazzo, coinvolgono diverse realtà associative del territorio e offrono occasioni di incontro per tutte le età.

1 novembre – Tre eventi in città

La giornata di venerdì 1 novembre sarà dedicata ai momenti di festa e convivialità:

Pizzoccherata d’autunno , organizzata dalla Pro Loco Lomazzo , dalle 19 all’Area Feste , con piatti tipici e atmosfera autunnale.

Vendita castagne , a cura dei Pescatori Maneresi , a partire dalle 11 in piazza Trento , per chi vuole gustare un classico della stagione.

Castagnata a modo nostro, proposta dal Gs Arco in via Milano 26, un appuntamento che unisce sport e tradizione, aperto a tutta la cittadinanza.

2 novembre – Si replica con la castagnata

Domenica 2 novembre, ancora il Gs Arco rinnova l’invito alla Castagnata a modo nostro, sempre in via Milano 26, per chi non avesse potuto partecipare il giorno precedente.

4 novembre – Teatro e linguaggio con Vera Gheno

Lunedì 4 novembre il Teatro Rocchetta ospiterà lo spettacolo “Grammamanti. Viaggio dentro il potere delle parole”, curato dall’Associazione Culturale Helianto. L’appuntamento, con inizio alle 21, vedrà protagonista la sociolinguista Vera Gheno, in un percorso tra linguaggio, cultura e comunicazione. Per informazioni: helianto.it.

8 novembre – Spettacolo “Letters from Chiran”

Venerdì 8 novembre, alle 21, nella sala di via del Ronco 12, andrà in scena “Letters from Chiran”, spettacolo teatrale a cura di Dimore Creative APS per il Next Stop Festival. Un evento che unisce arte e memoria, con l’obiettivo di proporre una riflessione contemporanea attraverso il linguaggio teatrale. Per informazioni: dimorecreative.it.

9 novembre – Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate

Domenica 9 novembre si terrà la celebrazione pubblica della Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate.

Il ritrovo è fissato alle 8.45 davanti al Municipio, con partenza del corteo e cerimonia ufficiale alle 10 in piazza IV Novembre.

Il calendario di novembre conferma l’attenzione del Comune di Lomazzo per le iniziative che valorizzano la cultura, la memoria e la partecipazione civica, grazie alla collaborazione di associazioni e volontari del territorio.

